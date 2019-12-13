В Динском районе под колеса ВАЗа попал велосипедист

12 декабря примерно в 17.30 на дороге «Динская – Пластуновская» водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался со стороны Динской в сторону Пластуновской. Он не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении посередине дороги.

В результате ДТП пострадал велосипедист, он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.