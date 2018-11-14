В Динском районе под снегом зацвела сирень

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Кубани. Так, во время снегопада 13 ноября 2018 года в Динском районе встретились три времени года: весна, осень и зима. Жители смогли наблюдать необыкновенное явление: буйно цветущую под ноябрьским снегом сирень.

Эксперты утверждают, что ничему удивляться не стоит. Это лишь цветочки. Глобальное изменение климата, виной которому – слишком активная деятельность человека, приведет еще и не к таким явлениям.

Комментируя тенденцию к глобальному потеплению, метеорологи отмечают не просто рост среднегодовых температур, а рост вероятности очень высоких и очень низких температур и прогнозируют, что продолжительные снегопады, а также шторма, ураганы, ливни и т. д. будут проявляться на Земле все чаще и с большей силой.