В Динском районе подсчитали бюджетные средства

356 миллионов рублей поступило в бюджет Динского района за первые шесть месяцев 2018-го года. Это почти на 60 миллионов больше, чем за первое полугодие 2017-го.

Больше средств, чем в прошлом году, смогли привлечь в свои бюджеты и некоторые сельские поселения.

Почти в два раза переплюнуло прошлогодние цифры Первореченское сельское поселение. В бюджет там поступило 4 млн руб., значит, в 2017-м было 2 млн. Немногим отстало Красносельское сельское поселение, в чей бюджет поступило 3,2 млн руб., что составляет 171 % по отношению к прошлогодним показателям.

Вырос бюджет в Динском, Мичуринском, Нововеличковском, Пластуновском, Новотитаровском, Старомышастовском сельских поселениях.

А вот в Южно-Кубанском и Васюринском зафиксировано снижение этих показателей.

Всего же в бюджеты сельских поселений поступило 167 миллионов налоговых и неналоговых доходов.