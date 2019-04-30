В Динском районе полицейские обнаружили наркопритон

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ОКОН ОМВД России по Динскому району получили оперативную информацию о том, что местные жители предоставляют наркозависимым лицам свое домовладение для употребления запрещенных веществ. В ходе проверки сведения подтвердились.

Двоих родных братьев в возрасте 32 и 41 года задержали по месту жительства.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители установили более 10 наркозависимых жителей станицы Динской, регулярно посещавших домовладение подозреваемых для употребления наркотических средств.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.