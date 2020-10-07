В Динском районе появится новый автомобиль скорой помощи

Недавно мэр Краснодара Евгений Первышов обратился к краснодарским бизнесменам с просьбой помочь в закупке машин скорой помощи для края в связи с ростом больных коронавирусом.

Сегодня, 7 октября, стало известно, что «ЮгСтройИмперал» закупил семь машин скорой помощи для кубанских больниц. Одна из карет скорой помощи досталась Динскому району. Об этом председатель совета директоров застройщика Николай Амосов рассказал на видео, опубликованном на странице компании в Instagram.