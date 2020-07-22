В Динском районе появится современный реабилитационный центр

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании о ходе реализации крупных региональных проектов поручил разработать проект центра.

Ранее планировалось разместить центр на территории нового медкластера в Краснодаре, но, чтобы учреждение было максимально комфортным для пациентов, объект решили перенести в пригород. Для этого предусмотрено три земельных участка в Динском районе.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, цитируя слова губернатора, помощь там смогут получать в том числе люди после инсульта, травм, полученных в ДТП. К проектированию объекта планируют приступить уже в сентябре. При этом Вениамин Кондратьев поручил изучить и учесть лучшие мировые практики создания аналогичных учреждений.