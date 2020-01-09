В Динском районе появятся четыре новые котельные

В Динском районе в 2020 году построят четыре газовые котельные. Об этом на своей официальной странице в инстаграме сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.

Они появятся в станицах Васюринской, Новотитаровской, Нововеличковской и поселке Украинском.

В Васюринской будут отапливаться детский сад № 44 и дом детского творчества, в Новотитаровской — детский сад № 63. На эти два объекта уйдет порядка 18 млн рублей.

На Украинский и Нововеличковскую выделено больше средств. В первом населенном пункте котельная будет отапливать детский сад, школу и Дом культуры. Ее мощность — 1 Мвт. Сумма — 20,5 млн рублей.

Во втором ее построят взамен старой. Ранее она работала на жидком топливе. Мощность котельной — 2 Мвт. В планах у инвестора вложить 25 млн рублей. Отапливаться будут все соцобъекты: участковая больница, школа № 30, детская школа искусств, администрация сельского поселения и другие.

Строительство запланировано на условиях софинансирования в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края». Уже имеются проекты.

Напомним, ранее о создании новых котельных Евгений Пергун сообщил еще на расширенном собрании, когда подводил итоги 2019 года.