В Динском районе продолжается вакцинация. Результаты и опрос

Администрация Динской центральной районной больницы коротко рассказала о промежуточных результатах вакцинации в муниципалитете.

На 1 февраля среди жителей района привито 875 человек.

По данным медучреждения, никаких серьезных осложнений у привитых не наблюдалось.

Поступает вакцина в Динскую ЦРБ регулярно, партиями. Всех пациентов, которые стоят в листе ожидания, приглашают в поликлинику по телефону сразу после поставки препарата. После осмотра врача-терапевта, при отсутствии противопоказаний, человеку делают прививку в день посещения медучреждения.

Запись продолжается по телефону 8(988)359-31-49 или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Напомним, массовая вакцинация жителей Динского района началась 18 января.

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