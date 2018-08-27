В Динском районе произошло 2 серьезных ДТП. Пострадали четверо

24 августа на автодороге «"Дон" – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» около 1.10 водитель автомобиля «Опель-Астра», двигаясь со стороны Краснодара в сторону Кореновска, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Опель-Астра».



25 августа на автодороге «п. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская» водитель автомобиля «Тойота», двигаясь со стороны Краснодара в сторону Новотитаровской, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части дороги в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали 2 человека.

Динская Госавтоинспекция призывает не нарушать скоростной режим и ценить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

«Уважаемые водители, не превышайте скоростной режим, не забывайте о том, что в ваших руках жизнь ваша и ваших пассажиров», – напоминает ОГИБДД по Динскому району.