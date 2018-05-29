В Динском районе произошло два ДТП. Есть пострадавшие

Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, 26 мая около 18.50 на магистрали «Дон-Новотитаровская» водитель «Ниссан Икстрейл» двигался в сторону Новотитаровской. Начав обгон он не выдержал безопасной дистанции и не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с двигающимся в попутном направлении «Хендай Солярис». Второе авто в момент столкновения выполняло разворот.

Водитель «Хендай» получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Динскую ЦРБ.

28 мая около 23.40 ДТП произошло на автодороге М4- «Дон». Водитель «Форд Фокуса» двигался в сторону Кореновска. Не выбрав безопасной скорости движения он не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине ГАЗ. В результате с различными травмами в Динскую ЦРБ был госпитализирован водитель иномарки.



