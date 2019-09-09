В Динском районе произошло массовое ДТП

5 сентября 2019 года в 15.30 на трассе М-4 «Дон» (1302 км + 950 м) произошло массовое ДТП.

Водитель «Renault Kangoo», двигаясь со стороны Краснодара в сторону Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди «Lexus RX» и столкнулся с ним. После чего последний столкнулся с металлическим ограждением. В это же время «Renault» отбросило на двигающийся попутно слева «Chevrolet Lacetti», который наехал на металлическое ограждение.

В результате столкновения «Renault» и «Chevrolet» обломками повредило еще один автомобиль - «Volkswagen Polo». Он также впоследствии допустил наезд на металлическое ограждение.

В результате аварии пострадали три человека. Двое взрослых получили травмы различной степени тяжести. У 6-летнего ребенка ушиб мягких тканей головы. Все они находились в «Renault Kangoo».

«Соблюдайте Правила дорожного движения. Это не только обеспечит сохранность вашего транспортного средства, но сбережет вашу и чужую жизни», - призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.