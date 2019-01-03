В Динском районе проходит фотоконкурс

Отдел по делам молодежи до 14 января проводит фотоконкурс "Рождество Христово".

Для участия необходимо выполнить несколько условий:

- быть участником группы в социальной сети «Вконтакте» или @dinskaya_molodej в социальной сети Instagram;

- разместить 1-2 фотографии в альбом фотоконкурс с указанием Ф.И.О, контактного телефона, даты, года рождения участника конкурса или ссылки на свою страничку;

- разместить 1-2 фотографии на своей странице в Instagram с хештегами РождествоХристово_Динская и Динскаямолодежь (профиль должен быть открыт).

Чтобы победить нужно:

- выполнить все условия участия в конкурсе;

- набрать наибольшее количество лайков под своим фото.

На Конкурс принимаются работы, отражающие тематику православного праздника Рождества Христова:

«Рождество Христово в нашей семье»;

«Семья на Божественной праздничной Рождественской литургии»;

«Семейная рождественская прогулка»;

«Праздничный семейный портрет» и многое другое.

Работы принимаются до 14 января включительно.

К участию допускается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а также члены их семей – жители Динского района.

Победитель получит приз, который организаторы пока держат в секрете. Они индивидуально свяжутся с победителем и согласуют с ним возможность получения приза.

На Конкурсе приветствуются творчество и оригинальность.

Победитель фотоконкурса будет объявлен 15 января.