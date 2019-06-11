Прокуратура выявила коррупционное правонарушение

Прокуратурой Динского района в ходе проверки выявлены нарушения требований антикоррупционного законодательства, устанавливающие ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной службы.

Установлено, что мужчина, ранее состоявший в должности сотрудника патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Динскому району, уволившись со службы, в феврале 2018 года принят на работу в ООО УК «Наш квартал» на должность электрика.

В то же время в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» юридическое лицо не уведомило представителя нанимателя (работодателя) о приеме на работу бывшего государственного служащего.

Как сообщил журналисту «РВС» старший помощник прокурора района Ислам Кунов, по данному факту прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам рассмотрения которых судом юридическому лицу и его директору назначены штрафы в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно.

Работа в данном направлении продолжается.