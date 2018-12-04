В Динском районе пропал мужчина

В редакцию «РВС» обратились жители Динского района, рассказавшие, что пропал их родственник. 21 ноября житель хутора Карла Маркса 40-летний Алексей Владимирович Копылов вышел из дома и не вернулся. Как стало известно родственникам позже, в этот день он вызвал такси и доехал в Новотитаровскую на пересечение улиц Широкой и Ленина. Больше о его местонахождении ничего неизвестно.

Был одет в удлиненную черную кожаную куртку, светло-серый тонкий свитер и темно-синие широкие брюки.

Алексей работает в психиатрической больнице Краснодара санитаром. Уходя из дома, оставил дома деньги, документы, мобильный телефон, планшет.

28 ноября родственники обратились в полицию, написали заявление о пропаже.

Если кто знает хоть что-то о возможном местонахождении Алексея, просьба звонить по телефону 8(918)412-65-43, Элла