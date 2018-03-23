В гидрометцентре рассказали, опасен ли грязный дождь на Кубани
Сегодня, 23 марта 2018 года, в Динском районе пошел желтоватый дождь.
Одежда тех, кто оказался в этот момент на улице, тут же частично окрасилась в этот цвет. «Шел по улице и не сразу понял, в чем это у меня куртка: черная куртка стала в желто-коричневатую крапинку. Но с полной уверенностью могу сказать: дело в осадках», - рассказал мужчина, в доказательство прислав фотографию.
Многие водители увидели подобные разводы на своем авто. «У меня вся машина покрыта рыже-коричневыми каплями. Ещё часа полтора назад обратила внимание, что свет на улице какой-то желтый!» - написала @elenabeloshveika. Некоторые жители тут же предположили, что виной всему выбросы некоего завода.
Как оказалось, не только в нашем районе прошли необычные осадки, но и по всей Кубани.
В краевом гидрометцентре рассказали, что вероятней всего причина - принесенная ветром пыль с побережья Африки. Со Средиземного моря в Краснодарский край пришел снежный фронт. Частицы пыли конденсировались, за счет этого прошел окрашенный дождь. «Но он абсолютно безвреден», - пояснили специалисты.
Комментарии
«Но он абсолютно безвреден»--Ага, даже полезен, лечебные грязи, типа.
Да вообще „не вредно."
Охренеть как вредно
В ставрополе тоже такой дождь
Вот они - плоды современного индючьего образования (с чем я и поздравляю тупую нОнешнюю мОлодежь!) ! Эти толпа.................пы хоть на карту смотрели: где Африка и где Кубань? Может, Белоречка ближе? Кстати, и уже не первый раз! Было и при Совдепии....
В украине снег желторозового цвета пошел...
Ну да только вот с утра из Новороссийска со стороны Белореченска облака оранжевые ,а со стороны Египта и Турции все норм причем погода пасмурная везде ! Народ когда по ящику говорят что все хорошо ,значит все хреново ! На урале тоже говорили что нефть разлилась , а когда люди начали в больницы поступать с жалобами тошноты и головной боли признались что выброс в атмосферу радиактивного рутия произошел.
Ростовская область то же самое
надо вычислять кто первый панику распространяет.....вражина.....
А аптымыстов за яйца к КАМАЗу чиплять - и по маршруту Динская-Краснодар-Кореновск-Динская на скорости 10 км\ч ! Тем более, что тебя и вычислять НЕ НАДО!
Какого рутия, придурок?
Селюкам врождённая тупость не позволяет зайти в интернет и узнать, что по всему Средиземноморью такое произошло...ДБ...Жертвы радиации.
Как бы не успокаивали нас,но трава у нас пожелтела,а до дождя была идеально зелёная. Вот и думай,когда народ правду узнает?
Вы тролль или реально с головой не дружите?