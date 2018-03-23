В гидрометцентре рассказали, опасен ли грязный дождь на Кубани

В гидрометцентре рассказали, опасен ли грязный дождь на Кубани

В гидрометцентре рассказали, опасен ли грязный дождь на Кубани

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4 дня назад Грязный дождьГрязный дождь на кубаниДинской районЖелтые осадкиЖелтый дождьЖелтый дождь в ДинскойЖелтый дождь на КубаниКраснодарский крайНовости Динского районаПесочный дождьПесочный дождь на КУбани

Сегодня, 23 марта 2018 года, в Динском районе пошел желтоватый дождь. 

Одежда тех, кто оказался в этот момент на улице, тут же частично окрасилась в этот цвет. «Шел по улице и не сразу понял, в чем это у меня куртка: черная куртка стала в желто-коричневатую крапинку. Но с полной уверенностью могу сказать: дело в осадках», - рассказал мужчина, в доказательство прислав фотографию.

Многие водители увидели подобные разводы на своем авто. «У меня вся машина покрыта рыже-коричневыми каплями. Ещё часа полтора назад обратила внимание, что свет на улице какой-то желтый!» - написала @elenabeloshveika. Некоторые жители тут же предположили, что виной всему выбросы некоего завода.

Как оказалось, не только в нашем районе прошли необычные осадки, но и по всей Кубани.

В краевом гидрометцентре рассказали, что вероятней всего причина - принесенная ветром пыль с побережья Африки. Со Средиземного моря в Краснодарский край пришел снежный фронт. Частицы пыли конденсировались, за счет этого прошел окрашенный дождь. «Но он абсолютно безвреден», - пояснили специалисты.

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Комментарии

Андрей
Андрей 4 дня назад

«Но он абсолютно безвреден»--Ага, даже полезен, лечебные грязи, типа.

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8
Владимир
Владимир Андрей 4 дня назад

Да вообще „не вредно."
Охренеть как вредно

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4
Галина
Галина 3 дня назад

В ставрополе тоже такой дождь

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4
Семён Горбунков
Семён Горбунков 3 дня назад

Вот они - плоды современного индючьего образования (с чем я и поздравляю тупую нОнешнюю мОлодежь!) ! Эти толпа.................пы хоть на карту смотрели: где Африка и где Кубань? Может, Белоречка ближе? Кстати, и уже не первый раз! Было и при Совдепии....

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-5
Марина
Марина 3 дня назад

В украине снег желторозового цвета пошел...

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0
Игнат
Игнат 3 дня назад

Ну да только вот с утра из Новороссийска со стороны Белореченска облака оранжевые ,а со стороны Египта и Турции все норм причем погода пасмурная везде ! Народ когда по ящику говорят что все хорошо ,значит все хреново ! На урале тоже говорили что нефть разлилась , а когда люди начали в больницы поступать с жалобами тошноты и головной боли признались что выброс в атмосферу радиактивного рутия произошел.

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4
Анна
Анна 3 дня назад

Ростовская область то же самое

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3
Олег
Олег 3 дня назад

надо вычислять кто первый панику распространяет.....вражина.....

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0
Семён Горбунков
Семён Горбунков Олег 2 дня назад

А аптымыстов за яйца к КАМАЗу чиплять - и по маршруту Динская-Краснодар-Кореновск-Динская на скорости 10 км\ч ! Тем более, что тебя и вычислять НЕ НАДО!

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0
Баян Ширянов
Баян Ширянов Игнат позавчера

Какого рутия, придурок?

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0
Баян Ширянов
Баян Ширянов позавчера

Селюкам врождённая тупость не позволяет зайти в интернет и узнать, что по всему Средиземноморью такое произошло...ДБ...Жертвы радиации.

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0
Ольга
Ольга позавчера

Как бы не успокаивали нас,но трава у нас пожелтела,а до дождя была идеально зелёная. Вот и думай,когда народ правду узнает?

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0
Баян Ширянов
Баян Ширянов Ольга позавчера

Вы тролль или реально с головой не дружите?

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0