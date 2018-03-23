В гидрометцентре рассказали, опасен ли грязный дождь на Кубани

Сегодня, 23 марта 2018 года, в Динском районе пошел желтоватый дождь.

Одежда тех, кто оказался в этот момент на улице, тут же частично окрасилась в этот цвет. «Шел по улице и не сразу понял, в чем это у меня куртка: черная куртка стала в желто-коричневатую крапинку. Но с полной уверенностью могу сказать: дело в осадках», - рассказал мужчина, в доказательство прислав фотографию.

Многие водители увидели подобные разводы на своем авто. «У меня вся машина покрыта рыже-коричневыми каплями. Ещё часа полтора назад обратила внимание, что свет на улице какой-то желтый!» - написала @elenabeloshveika. Некоторые жители тут же предположили, что виной всему выбросы некоего завода.

Как оказалось, не только в нашем районе прошли необычные осадки, но и по всей Кубани.

В краевом гидрометцентре рассказали, что вероятней всего причина - принесенная ветром пыль с побережья Африки. Со Средиземного моря в Краснодарский край пришел снежный фронт. Частицы пыли конденсировались, за счет этого прошел окрашенный дождь. «Но он абсолютно безвреден», - пояснили специалисты.



