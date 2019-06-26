В Динском районе прошли выпускные вечера (фото)

25 июня в школах Динского района прошли выпускные. Одиннадцатиклассники провели последний вечер в стенах своих школ, получили заслуженные аттестаты и встретили первый рассвет своей взрослой жизни. На порог новой жизни школьников проводили их наставники и родители. Как это было, мы расскажем в нашем фотоотчете.