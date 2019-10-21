В Динском районе прошло мероприятие для молодых педагогов
18 октября на базе БОУ СОШ № 1 прошло мероприятие "Молодые - молодым" для недавно начавших свой профессиональный путь педагогов.
Его цель — развитие профессиональных навыков, компетенций и востребованности, обмен новыми взглядами и идеями на систему образования среди учителей молодого возраста.
На открытии выступили организаторы: председатель районной территориальной организации Профсоюза образования Надежда Тараскина, она рассказала о том, какие социальные льготы есть в Динском районе учителей; директор Центра поддержки образования Светлана Рудкова, она пояснила об этике молодого педагога, как нужно себя позиционировать в обществе, классном коллективе и на какие детали обращать особое внимание; и специалист Центра поддержки образования Людмила Мухомор.
Кроме этого, председатель Совета молодых педагогов, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 15 Дмитрий Завертаный рассказал учащимся о молодежном педагогическом движении Общероссийского профсоюза образования и о личностном развитии начинающего преподавателя.
В группах были изучены и другие темы:
"Психологическая компетентность молодого педагога" (выступала О. Пахомова, педагог-психолог БОУ СОШ № 1);
"Современный урок" (выступала С. Рудкова);
"Самообразование как условие профессионального роста" (выступала Г. Пронина, учитель английского языка БОУ СОШ № 3);
"С чего начать работу молодому педагогу дошкольного образовательного учреждения" (выступала О. Белая, старший воспитатель ДОО № 37).
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