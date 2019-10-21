В Динском районе прошло мероприятие для молодых педагогов

В Динском районе прошло мероприятие для молодых педагогов

В Динском районе прошло мероприятие для молодых педагогов

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5 часов назад Газета РВСДинской районМолодые педагогиМолодые учителяНавости Динского районаНовости Динского районаПедагогиПрофсоюз образованияСовет молодых педагоговЦентр поддержки образования


18 октября на базе БОУ СОШ № 1 прошло мероприятие "Молодые - молодым" для недавно начавших свой профессиональный путь педагогов.

Его цель — развитие профессиональных навыков, компетенций и востребованности, обмен новыми взглядами и идеями на систему образования среди учителей молодого возраста.

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На открытии выступили организаторы: председатель районной территориальной организации Профсоюза образования Надежда Тараскина, она рассказала о том, какие социальные льготы есть в Динском районе учителей; директор Центра поддержки образования Светлана Рудкова, она пояснила об этике молодого педагога, как нужно себя позиционировать в обществе, классном коллективе и на какие детали обращать особое внимание; и специалист Центра поддержки образования Людмила Мухомор.

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Кроме этого, председатель Совета молодых педагогов, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 15 Дмитрий Завертаный рассказал учащимся о молодежном педагогическом движении Общероссийского профсоюза образования и о личностном развитии начинающего преподавателя.

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В группах были изучены и другие темы:

  • "Психологическая компетентность молодого педагога" (выступала О. Пахомова, педагог-психолог БОУ СОШ № 1);

  • "Современный урок" (выступала С. Рудкова);

  • "Самообразование как условие профессионального роста" (выступала Г. Пронина, учитель английского языка БОУ СОШ № 3);

  •  чего начать работу молодому педагогу дошкольного образовательного учреждения" (выступала О. Белая, старший воспитатель ДОО № 37). 

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