В Динском районе проверят сирены

27 февраля 2019 года администрацией Краснодарского края будет проводиться плановая проверка технического состояния региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения с включением сирен.

Звучание сирены является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

По этому сигналу включите телевизионные приемники на каналы телевидения «Кубань 24» или «Россия 1», приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Первое радио Кубани» и прослушайте специальное сообщение.