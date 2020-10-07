В Динском районе проверяют легальность таксистов

На территории района проводятся рейды по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих незаконные услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Цель профилактического мероприятия – как раз таксисты. Но не их пребывание в местах общественных парковок интересовало правоохранителей. Проверяли легальность их деятельности.

Составлено 42 протокола административных правонарушений: