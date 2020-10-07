В Динском районе проверяют легальность таксистов

В Динском районе проверяют легальность таксистов
Фото: пресс-служба администрации Динского района.

В Динском районе проверяют легальность таксистов

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3 дня назад Газета РВСДинской районЛегальность таксиЛицензии таксиНовости Динского района

На территории района проводятся рейды по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих незаконные услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Цель профилактического мероприятия – как раз таксисты. Но не их пребывание в местах общественных парковок интересовало правоохранителей. Проверяли легальность их деятельности.

Составлено 42 протокола административных правонарушений:

  • по ч. 1 ст. 14.1 КоАп РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации);
  • по ч. 2 ст. 14.1 КоАп РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Комментарии

Пушкин
Пушкин 3 дня назад

какая,там на х.....! Проверка???

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Гость
Гость 3 дня назад

Как стояли около Динск сити так и будут стоять,ничего не изменится.

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Дачник
Дачник 3 дня назад

А что у нас, в Динской, есть и легальные таксисты?

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Эх
Эх 11 часов назад

Гоните их с Советской и с Красноармейской.Надоели уже,стоят прям возле пешеходного перехода.Пешеходов не видать из-за них.

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