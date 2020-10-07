Фото: пресс-служба администрации Динского района.
В Динском районе проверяют легальность таксистов
На территории района проводятся рейды по выявлению и пресечению деятельности лиц, оказывающих незаконные услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
Цель профилактического мероприятия – как раз таксисты. Но не их пребывание в местах общественных парковок интересовало правоохранителей. Проверяли легальность их деятельности.
Составлено 42 протокола административных правонарушений:
- по ч. 1 ст. 14.1 КоАп РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации);
- по ч. 2 ст. 14.1 КоАп РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).
Комментарии
какая,там на х.....! Проверка???
Как стояли около Динск сити так и будут стоять,ничего не изменится.
А что у нас, в Динской, есть и легальные таксисты?
Гоните их с Советской и с Красноармейской.Надоели уже,стоят прям возле пешеходного перехода.Пешеходов не видать из-за них.