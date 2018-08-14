В Динском районе проводится операция «Мак-2018»

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, на Кубани проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2018». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, или психотропных веществ либо их прекурсоры. Полицейские обращаются к жителям и гостям Динского района с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме незаконного распространения наркотических средств. Если известна какая-либо информация о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также о других нарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо сообщить по тел. 102/112.



