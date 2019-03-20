С 18 по 22 марта на территории Динского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок».

«Это мероприятие проводится в целях усиления профилактической работы по предупреждению автоаварий с тяжкими последствиями, а также формирования у водителей устойчивых навыков взаимоуважения и дисциплинированного поведения на автомобильных дорогах и участках улично-дорожной сети населенных пунктов края», – сообщает ОГИБДД по Динскому району.