В Динском районе пройдет 3 этап мероприятия «Внимание - дети!»

Как сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко, на территории Динского района с 20 августа по 9 сентября 2018 года будет проводиться 3 этап профилактического мероприятия «Внимание - дети!».

«Родители, для того, чтобы сохранить ребенку жизнь и здоровье, будьте внимательны к поведению детей на улице. Чтобы с вашими малышами не случилось беды, с самого раннего возраста прививайте им уважение к "законам" дорог, знайте и не нарушайте их сами. Ваш пример - лучшее средство воспитания! Следите за поведением детей, предостерегайте их от шалости и игр на дорогах. Помните, что "чужих" детей не бывает. Учите их быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения» - акцентирует Виталий Криворучко.