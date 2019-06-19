В Динском районе пройдет акция «Горсть памяти» (список адресов)

22 июня 2019 года в 12 часов состоится Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти».

Целью является сохранение исторической памяти, повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, изучение ратного наследия Отечества, увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках акции с 16 братских могил Динского района будет взята земля. В торжественной обстановке землю поместят в «солдатские кисеты» и централизованно направят в Москву для размещения на территории историко-мемориального комплекса главного храма в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

Участие в акции «Горсть памяти» примут руководители органов власти, ветераны, военнослужащие воинских частей, казаки, молодежь, участники движения «ЮНАРМИЯ», представители общественных организаций, жители Динского района.

Приглашаются все желающие.

Список братских могил: