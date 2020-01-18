В Динском районе пройдет День донора

25 января при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30 пройдет День донора.

Каждому сдавшему безвозмездно кровь полагается поощрение:

1) Денежная компенсация на питание.

2) Справка по форме N 402/у, освобождение от работы (учёбы) на день сдачи крови плюс 1 дополнительный день отдыха, который можно по желанию присоединить к отпуску.

3) Почётным донорам ежегодная выплата в размере 12373 рубля (с ежегодной индексацией),

4) Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР", а также нагрудным знаком "Почетный донор России", пользуются правом на присвоение звания "Ветеран труда", имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.

Желающих сдать кровь просим обращаться по телефону 8-861-62-6-51-62 с 9 до 14 часов, кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресенья) для предварительной записи.

Для удобства граждан будет сформирован порядок почасовой сдачи крови. При формировании группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

Записываем 80 человек, забор крови осуществляется у не более 60 человек — из-за ограниченности выездной станции переливания крови и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи…).

Отнеситесь с пониманием. Вас будут ждать в следующий раз.

Убедительная просьба являться в строго назначенное время, указанное при записи по телефону 8-861-62-6-51-62. Обо всех изменениях в ваших планах после записи сообщайте заранее.

Не забудьте паспорт.

Желающие сдать кровь вне записи формируют «живую» очередь в день сдачи и будут приниматься между записанными ранее донорами в случае их неявки в указанный час.

Право первоочередности у предварительно записанных доноров.

Дополнительные подробности, а также список противопоказаний к донорству узнавайте по телефону 8-861-62-6-51-62.