В Динском районе пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

В Динском районе открылся осенний сезон интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Первый этап пройдет 15 октября среди молодежи от 14 до 17 лет.

17 октября — среди молодых людей от 18 до 29 лет.

Оба мероприятия начнутся в 14:00 по адресу: Динская, ул. Красная, 72 «А».

Организатор — Отдел по делам молодежи и «Молодежный центр» Динского района.

По вопросам участия и другим можно обращаться по телефону: 6-22-19.