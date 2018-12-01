В Динском районе пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

Центр занятости населения Динского района 6 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 часов проводит ярмарку вакансий для граждан, имеющих ограничение по здоровью. Она приурочена к Международному дню инвалидов.

Целью ярмарки является содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, социальной адаптации на рынке труда, профориентации и профессиональной подготовке. Мероприятие призвано широко информировать население и работодателей района о возможности их участия в реализации программы активной политики занятости населения на территории Динского района.

На ярмарке вакансий возможно:

пройти предварительное собеседование с работодателями;

получить консультации специалистов по вопросам предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, по вопросам особенностей регулирования труда инвалидов;

заполнить анкеты соискателей и составить резюме;

получить информацию о возможности переобучения и повышения квалификации по профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда.

В ней примут участие работодатели Динского района с предложением вакансий для трудоустройства инвалидов.

К услугам посетителей ярмарки также будет предложена расширенная база вакансий по Краснодарскому краю, межтерриториальный банк вакансий.

Пройдет она по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 23 (МБУК «КДО» Динского сельского поселения Дом культуры).

Дополнительная информация по телефону: 8-86162-6-33-95.