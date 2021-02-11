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В Динском районе пройдут недели мужского и женского здоровья
Организованы они, чтобы вовремя выявить злокачественные новообразования и своевременно их вылечить.
Пройти диспансеризацию мужчинам можно с 15 февраля по 19 февраля. Прием проведут врачи общей лечебной сети. По показаниям будут назначены дополнительные методы обследования.
Женщинам пройти диспансеризацию можно с 1 марта по 5 марта. Прием будет вестись в смотровом кабинете. По показаниям возможно назначение маммографии.
Адрес: Динская, улица Кирпичная 73а.
Время приема: с 8 до 15.
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