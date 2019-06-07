В Динском районе разыскиваются владельцы электросетей
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» провели инвентаризацию бесхозяйных (брошенных) объектов энергоснабжения, расположенных в зоне ответственности филиала.
Главная цель сейчас — установление собственников, подготовлен перечень этих объектов.
В случае выявления собственника энергообъекта необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей Краснодарских электрических сетей по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131.
Список бесхозяйных объектов:
ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ПЛ-1-291, ст. Пластуновская, ул. Вокзальная;
ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП НТ-3-324, ст. Новотитаровская, ул. Краснодарская;
ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП НТ-3-325, ст. Новотитаровская, ул. Красноармейская;
ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП НТ-3-325, ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 171, Ленина, 186, Ленина, 200;
ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой, Крайняя, 4/3;
ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП НТ-4-949, ст. Новотитаровская, ул. Ниисельстрой;
ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП Т-1-353, ст. Новотитаровская, МТФ;
ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП Т-5-936, ст. Новотитаровская, ул. Ленина;
ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП Т-7-582, ст. Новотитаровская, х. Примаки;
ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП Т-7-812, ст. Новотитаровская, х. Осечки.
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