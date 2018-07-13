В Динском районе с электроэнергией станет лучше?

Вчера, 12 июля 2018 года, состоялось торжественное открытие подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская», участие в котором приняли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Ее запуск позволит обеспечить электроэнергией Усть-Лабинский, Кореновский и Динской районы.

Инвестиции ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в строительство подстанции составили более 1,7 млрд рублей.

Сооружение проведено в рамках соглашения между ФСК ЕЭС и администрацией региона, а также схемы и программы развития ЕЭС России. Подстанция общей трансформаторной мощностью 330 МВА повысит системную надежность энергосистемы Краснодарского края, обеспечит электроэнергией объекты жилищной, социальной инфраструктуры и предприятия.

90 % основного и вторичного оборудования подстанции – российского производства.

Неужели проблемы с электроэнергией для Динского района останутся в прошлом?