В Динском районе семья с ребенком осталась на улице после пожара

В декабре все озадачены приятными хлопотами подготовки к Новому году. Многие уже выбирают подарки близким и места для проведения праздника, а семья Николаенко из села Красносельского не знает, где будет ночевать завтра. Двое взрослых и тринадцатилетняя девочка остались один на один со своей бедой.

2 декабря в селе Красносельском сгорел дом семьи Николаенко со всеми документами, телефонами и банковскими картами. Уже несколько дней супруги обивают пороги различных инстанций, но результата нет. Чтобы восстановить документы, нужны справки и деньги. Справки готовятся по несколько дней. Сгоревшее жилье было оформлено на родственницу главы семьи Николаенко Вадима. Как пояснили супруги, по этой причине им отказывают в помощи. Наталье с дочкой чиновники предложили переехать в Усть-Лабинский район, по месту ее прописки. Но семья к такому шагу не готова. Дочери осталось два года доучиться в школе, восстанавливать документы нужно в Динском районе, да и менять работу рискованно. Будет ли она на новом месте?

Наталья и Вадим Николаенко выражают огромную благодарность всем, кто оказал им помощь и поддержку в трудную минуту. Вещей и продуктов неравнодушные люди привезли много. Но на сегодняшний день главная проблема в отсутствии жилья. Семье необходима хоть какая-то жилплощадь в Красносельском или в Динской или денежные средства на оплату съемного жилья хотя бы на первое время.

С Натальей и Вадимом можно связаться по номеру 8-900-266-54-15.

Денежные средства супруги просят пока перечислять на карту «Сбербанка» соседа: 4276830019610533.

Вещи и продукты также можно передать соседям по адресу: село Красносельское, ул. Владимирова, д. 57.