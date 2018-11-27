В Динском районе школьники остались без автобуса

В редакцию «РВС» обратилась жительница поселка Агроном с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Водитель школьного автобуса неделю назад ушел на больничный, резервный транспорт для учеников не предоставили. Старшие дети добираются на занятия общественным транспортом, а с первоклашками ситуация сложнее. Родители вынуждены по очереди возить малышей в школу, опаздывать на работу. Мамы тоже задаются вопросом, почему для детей автобуса нет, а чтобы возить людей на работу в сады, транспорт находится.

Начальник управления образования МО Динской район Марина Ежкова пояснила:

– Однозначно детей можно перевозить только на школьном автобусе. Существуют правила перевозки детей. Только школьные автобусы имеют право это делать. Если водитель заболел, мы на этот автобус посадить другого не можем, потому что карточка водителя связана с тахографом, установленным на этом автобусе. Карточки именные. У нас возникает всегда такая проблема. Когда водитель увольняется, мы не можем посадить на этот автобус быстро другого по причине того, что нужно заказывать новую карточку водителя. Их заказывают в Москве и делается она долго».

Также начальник управления рассказала, что обычно из подобных ситуаций выход находят. За некоторыми учебными заведениями закреплены по два транспортных средства. И когда есть свободные, их могут перемещать из одного населенного пункта в другой. Но сейчас таковых нет.