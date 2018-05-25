В Динском районе случилось серьезное ДТП с участием трех машин

25 мая 2018 года около 9.00 водитель автомобиля ВАЗ 21103, двигаясь со стороны трассы М-4 «Дон» в направлении ст. Новотитаровской, не выдержал безопасного бокового интервала до едущего навстречу Ford Mondeo, и допустил с ним столкновение. После чего ВАЗ 21103 столкнулся с автомобилем Toyota Vios, который двигался попутно сзади Ford Mondeo.





Водители Toyota Vios и ВАЗ 21103 получили серьезные повреждения и были направлены в Динскую ЦРБ.







