В Динском районе собрали урожай. Результаты

В Динском районе завершили уборку зерна. В этом году собрали 242 тысячи тонн.

«Уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых культур составила 41200 гектаров, урожайность достигла 58,8 ц/га, при этом урожайность озимой пшеницы – 58 ц/га. В передовых хозяйствах урожайность “царицы полей” составила 65 ц/га и выше», – сообщает администрация муниципалитета.

Эксперты отмечают, что год был своеобразный. Хлеб достался тяжело в связи с погодными условиями – возвратными заморозками и засухой.

На полях работали 132 комбайна и несколько сотен участников жатвы 2020 года.

Их уже сегодня, 31 июля, и чествовали на торжественном собрании. По традиции, кондитеры испекли для такого случая символичный хлебный каравай.





Краснодарский край первым в стране завершил уборку урожая. Всего собрано более 9 млн 400 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур.