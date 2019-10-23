В Динском районе стартовала акция

C 26 октября по 6 ноября в Динском районе пройдет целевая акция «Внимание – дети!»

Ее цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы с водителями и родителями, организуют викторины, соревнования, лекции с детьми, проверят состояние уличной дорожно-транспортной сети в зонах массового нахождения несовершеннолетних, а также устроят занятия и экскурсии вблизи образовательных организаций.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. Если в вашем автомобиле находится ребенок, не забывайте об использовании детских удерживающих устройств для их перевозки. Родители, регулярно повторяйте с детьми правила дорожного движения, это позволит им безопасно вести себя на дорогах», - обратился заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Справка

Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Краснодарском крае и на территории Динского района в частности остается напряженной.

За 9 месяцев этого года на Кубани зарегистрировано 740 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибли 34 ребенка и 826 получили ранения.

Доля вины юных участников дорожного движения составила 24 % – это 177 ДТП, из них 109 – по вине детей-пешеходов, 27 – по вине детей-водителей мототранспорта, 38 – по вине велосипедистов, 3 – по вине иных участников. Больше половины дорожных аварий с участием несовершеннолетних произошли с детьми-пассажирами (52 %). Всего зарегистрировано 383 ДТП, в них пострадали 462 юных пассажира и 20 детей погибли.

На территории Динского района зарегистрировано увеличение количества ДТП с участием детей. Всего совершено 27 ДТП данной категории, при которых 29 детей получили ранения. Наиболее частыми участниками ДТП среди детей являются пассажиры в возрасте от 6 до 10 лет. Основным видом ДТП стало столкновение с движущимся ТС, основной причиной – несоблюдение очередности проезда.