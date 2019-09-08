В Динском районе стартовали выборы

В Динском районе сегодня, 8 сентября – в единый день голосования, стартовали выборы.

В шести сельских поселениях жители выберут глав, а именно в Васюринском, Первореченском, Красносельском, Южно-Кубанском, Мичуринском и Новотитаровском.

Во всех десяти поселениях района проводятся и выборы депутатов.

Всего избирательных участков в районе 57. Голосовать люди начали с 8 утра. Продолжатся выборы до 20:00 по московскому времени.

На сегодняшний день в списке избирателей в Динском районе 105 234 человека. 902 из них воспользовались правом отдать голос досрочно. Такая возможность у них была с 29 августа по 7 сентября.

В 10 утра ТИК опубликовал данные по общей явке на выборах. В районе она составила 12 588 избирателей. В процентах это 11,84.

В 12 часов дня данные обновили. Явка повысилась до 23,2% и составила 24 670 избирателей.

На двух избирательных участках №12-22 Первореченского и №12-27 Красносельского подсчёт голосов осуществляется автоматически, с помощью «электронных урн».

На остальных выполняется вручную членами избирательной комиссии.

Традиционно выборы проходят и вне помещения. Если кто-то из людей не смог прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или инвалидности, он имеет право до 14 часов устно обратиться или подать заявление в участковую комиссию, и ее представители выедут на дом для проведения процедуры голосования.

Также на избирательных участках работают волонтеры, которые помогают маломобильным гражданам.

Напомним, безопасность и правопорядок проведения выборов в Динском районе обеспечивают более 150 полицейских.

Отдел МВД России по Динскому району предупреждает: согласно статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушения порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. Наказание — административный штраф от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, а также административный арест на срок до 30 суток, в зависимости от субъекта правонарушения и тяжести наступивших последствий.

«От того, насколько ответственно вы (избиратели – прим. редакции) отнесётесь к гражданскому долгу, зависит развитие не только сельских поселений, станиц, хуторов, а и в целом муниципального образования Динской район», – отметил в видеообращении к гражданам глава Динского района Евгений Пергун.

Он добавил, что очень важно, чтобы у избирателей получилось сформировать работоспособные команды на уровне поселений, которые «будут и помощниками и поддержкой во всех начинаниях».