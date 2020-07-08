В Динском районе столкнулись машины. Два человека пострадали

7 июля в 11.25 на автодороге «Магистраль "Дон" - ст. Новотитаровская» (0 км + 350 м) произошло ДТП.

Водитель ГАЗ-2834DJ не выбрал безопасный маневр при обгоне и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21060, который разворачивался.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21060. У первого сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. У второго сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки. Оба пострадавших госпитализированы в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения правил дорожного движения. Исключите опасные маневры, соблюдайте скоростной режим, не рискуйте своей жизнью и жизнью других», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.