В Динском районе у должников арестовывают имущество

Динской районный отдел судебных приставов арестовывает имущества должников, имеющих крупные суммы недоимки по налоговым платежам.

Так, в августе 2019 года администрация Динского района совместно с налоговым органом и службой судебных приставов провела заседание межведомственной комиссии.

"Согласно принятой резолюции в целях погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам динским отделом судебных приставов по Краснодарскому краю проводятся мероприятия по аресту имущества должников, имеющих крупные суммы недоимки. В рамках исполнительного производства произведен арест нескольких объектов недвижимого имущества ООО «Пластуновское» на сумму 1 млн.рублей", - сообщает пресс-служба администрации Динского района.



