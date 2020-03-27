В Динском районе установят «умные» счетчики

«В начале апреля в Динском районе стартует проект по установке многофункциональных

счетчиков», – об этом «РВС» сообщили в «Кубаньэнерго».

Для потребителей «Россети Кубань» эта услуга бесплатная. До конца года планируется установить 10 тысяч новых приборов учета.

Счетчики включают в себя несколько функций.

Их можно запрограммировать на многотарифный учет и перевести на ночь работу энергоемких приборов. Это поможет значительно снизить оплату потребленной электроэнергии.

Они позволяют осуществлять достоверный и точный учет потребленной электроэнергии.

Они защищают от перегрузок, связанных с превышением максимально допустимой мощности.

Во время работ Динской РЭС будет временно ограничивать электроснабжение потребителей и устанавливать счетчики на опорах. Жителям на руки будут выдадут пульты, чтобы они могли смотреть показания и так далее.

«Учитывая большой объем реализуемых мероприятий по ремонтной и инвестиционной программам, специалисты при составлении графиков максимально синхронизируют виды работ, чтобы максимально эффективно использовать время и сократить количество вынужденных ограничений электроснабжения», – пояснили в организации.

Энергетики заранее приносят жителям извинения за неудобства и просят отнестись с пониманием.

В дальнейшем «РВС» будет информировать жителей муниципалитета о графиках установки, адресах и времени ограничения электроснабжения.

Для информирования населения также работает круглосуточная горячая линия: 8-800-100-15-52.

Функционирует и единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

По вопросам эксплуатации умных счетчиков можно обращаться по телефону в Динской: 6-23-41.