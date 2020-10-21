В Динском районе ужесточат меры по профилактике COVID-19

В Динском районе ужесточат меры по профилактике COVID-19
Фото: пресс-служба администрации Динского района.

В Динском районе ужесточат меры по профилактике COVID-19

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4 часа назад Газета РВСДинской районКовидКоронавирусМеры профилактики ковидНовости Динского районаУжесточат контроль

Сегодня, 21 октября, прошло заседание районного оперштаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Динского района.

Во время заседания присутствующие рассмотрели текущую эпидобстановку и обсудили меры, принимаемые по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в учреждениях социальной сферы, общественных местах, на транспорте.

Присутствующие отметили, что неблагополучная эпидобстановка в районе сохраняется, но многие жители до сих пор не соблюдают меры предосторожности, игнорируют призывы медиков и властей.

“Оперштабом принято решение усилить разъяснительную работу с населением в каждом учреждении, на предприятиях и в организациях потребительской сферы, регулярно проводить рейдовые мероприятия на общественном транспорте. Главам сельских поселений рекомендовано усилить контроль за проведением санитарной обработки общественных мест: парков, скверов, остановок транспорта, детских площадок, подъездов многоквартирных домов”, - сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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