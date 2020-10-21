В Динском районе ужесточат меры по профилактике COVID-19

Сегодня, 21 октября, прошло заседание районного оперштаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Динского района.

Во время заседания присутствующие рассмотрели текущую эпидобстановку и обсудили меры, принимаемые по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в учреждениях социальной сферы, общественных местах, на транспорте.

Присутствующие отметили, что неблагополучная эпидобстановка в районе сохраняется, но многие жители до сих пор не соблюдают меры предосторожности, игнорируют призывы медиков и властей.

“Оперштабом принято решение усилить разъяснительную работу с населением в каждом учреждении, на предприятиях и в организациях потребительской сферы, регулярно проводить рейдовые мероприятия на общественном транспорте. Главам сельских поселений рекомендовано усилить контроль за проведением санитарной обработки общественных мест: парков, скверов, остановок транспорта, детских площадок, подъездов многоквартирных домов”, - сообщает пресс-служба администрации Динского района.