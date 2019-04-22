В Динском районе в канале нашли труп мужчины

22 апреля 2019 года на границе Динского района и Прикубанского округа города Краснодара в канале рядом с автодорогой был обнаружен труп неустановленного мужчины. На вид ему 45-50 лет.

Нашел его водитель, который проезжал мимо.

На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружено.

«По данному факту проводится проверка по статьям 144 и 145. В настоящее время личность мужчины устанавливается сотрудниками полиции», – прокомментировал следователь СО по Динскому району СУ СК России по КК Дмитрий Вдовиченко.