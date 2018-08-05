В Динском районе в результате ДТП пострадал малолетний ребенок

Вчера, 4 августа, на территории Динского района, на автодороге М-4 "Дон" произошло ДТП. Водитель "Хендай Соната" не справился с управлением и допустил наезд на металлическое препятствие, после чего столкнулся с авто "ГАЗ".

В результате аварии пострадал малолетний пассажир иномарки.

ОГИБДД по Динскому району в очередной раз призывает участников дорожного движения не превышать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.