В Динском районе в результате трех ДТП - трое пострадавших

Как писала ранее "РВС" 12 декабря около 08:20 часов на автодороге станица Калининская- станица Новотитаровская произошла авария. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, водитель автомобиля "ВАЗ-21110" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он доставлен в ЦРБ Динского района.

В этот же день в Новотитаровской около 11:10 часов, водитель автомобиля "Фольксваген", поворачивая налево, не уступила дорогу и столкнулась с двигающимся во встречном направлении "Ладой Приорой". В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля, 63-летняя женщина , доставлена в Динскую ЦРБ.



16 декабря около 17:50 на автодороге "Магистраль ДОН-ст. Новотитаровская" также произошло ДТП. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, водитель автомобиля "Фольксваген Поло" не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода - женщину,которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате ДТП пострадал пешеход.



