В Динском районе ведется сбор ненужной велотехники. Для чего?

В Динском районе ведется сбор ненужной велотехники. Для чего?

В Динском районе ведется сбор ненужной велотехники. Для чего?

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12 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаСбор велотехники

Не стоит выбрасывать старый велосипед, самокат, скейтборд или ролики.

Об этом сообщила районная администрация.

В муниципалитете депутатами ведется сбор велотехники.

Цель: привести в порядок средство передвижения и подарить детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Доставить ненужную технику можно по адресу: ст. Динская ул. Красная, 57, или позвонить по телефону 8(961)506-66-99, чтобы приехали на дом и забрали транспорт.

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