В Динском районе водитель врезался в дерево

28 февраля примерно в 3.30 на автодороге "Динская - Агроном" (3 км + 600 м) произошло ДТП.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211340, двигался со стороны Агронома в сторону Динской.

Не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о собственной безопасности, находясь за рулем автомобиля. Не допускайте превышения установленной скорости, четко выполняйте требования дорожных правил, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Будьте внимательны и осторожны», - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.