В Динском районе введен режим «Повышенная готовность»

Уважаемые жители Динского района! В период с 28 по 30 июня 2019 года на всей территории Краснодарского края прогнозируется неустойчивый характер погоды с ливневыми грозовыми дождями, градом, усилением скорости ветра до 20-15 м/с и связанным с этим подъемом уровней воды на реках и водотоках края.

Администрация муниципального образования Динской район постановлением от 28.06.2019 № 1196 ввела на территории района режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств постоянной готовности муниципального звена.

Главам сельских поселений рекомендовано определить комплекс необходимых превентивных мероприятий по недопущению ЧС и минимизации ущерба, включая работу постов наблюдения за паводковой обстановкой в круглосуточном режиме, уточнить силы и средства, наличие материальных и финансовых резервов, обеспечить готовность аварийно-спасательных формирований для ликвидации последствий возможной ЧС.