В Динском районе режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

На всей территории Краснодарского края в период с 28 по 30 ноября ожидается ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха на 5-7 градусов до минусовых значений, сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, усиление скорости ветра до 20 м/с. В целях оперативного реагирования на происшествия с 08.00 28 ноября до 08.00 30 ноября для органов управления, сил и средств постоянной готовности муниципального звена Динского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края вводится режим функционирования «Повышенная готовность».

Водители и пешеходы, будьте особенно осторожны на дорогах!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в Ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефонам: 8(86162)6-12-01, 8(86162)6-12-51 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 (набор по стационарному и мобильному телефонам).