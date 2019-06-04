В Динском районе выпал град с перепелиное яйцо

В Динском районе выпал град с перепелиное яйцо

В Динском районе выпал град с перепелиное яйцо

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30 минут назад ВасюринскаяГазета РВСГрад 3 июняДинской районНововеличковскаяНовости Динского района

3 июня  в нескольких населенных пунктах Динского районаи прошел град.  Так, ледяной дождь обрушился на село Первореченское, станицы Васюринскую, Нововеличковскую, поселки Янтарный, Найдорф. Местами град прошел в Новотитаровской.

Жители сообщают, что в Нововеличковской  «была жуткая кратковременная гроза».   Перед грозой       поднялся сильный ветер,  град и дождь лили «как из ведра». В домах испортилась бытовая техника – телевизоры, спутниковые тарелки, цифровые приставки.

Крупный градины, размером  с перепелиное яйцо, выпали в Васюринской. Льдинки повредили тканевые навесы над качелями, пластиковые зонты. Серьезных повреждений, как сообщают наши читатели, стихия не нанесла.

В станице Динской  местами прошел дождь.  В Пластуновской   дождинки даже пыль не прибили. «У всех полило, а у нас только сильнее будет парить», - пишут станичники.

По утрам  же теперь можно наблюдать редкое для июня явление – густые туманы.

Синоптики  прогнозируют установление сухой и солнечной погоды на ближайшее время. Угроза ливней сохранится на 4 июня. В последующие дни  Динскому району обещают сухую солнечную  погоду.

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