В Динском районе выпал снег. Телефоны экстренных служб
Сегодня, 10 января, в Динском районе снежно. Жалобы на заснеженные дороги приходят, но в то же время есть фото, которые свидетельствуют о том, что техника работает.
Как сообщает глава Динского района Евгений Пергун в своих социальных сетях, в настоящее время в сельских поселениях работает 23 единицы техники для очистки дорог от снега и наледи.
Всего готово для дорожных работ 46 единиц спецтехники, запасено 140 тонн реагентов, экстренные службы переведены в круглосуточный режим работы.
МЧС Кубани предупредило о значительном ухудшении погоды на Кубани.
Выпадут сильные осадки - дождь, мокрый снег, прогнозируется гололед, ухудшение видимости на дорогах.
МЧС России рекомендует проявлять бдительность, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения.
В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться в Ситуационный центр Динского района по телефону 8(86162)6-12-01, по единому номеру экстренных служб 112 или в администрации и ресурсоснабжающие организации сельских поселений по месту жительства.
Телефоны экстренных служб в поселениях Динского района
Новотитаровское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 43-5-40;
- Водоснабжение - 8 (86162) 43-3-61;
- Газоснабжение - 8 (86162) 43-3-04;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (86162) 61-0-91.
Мичуринское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 78-1-86; 8 (86162) 79-1-48;
- МОО Мичуринское ЖКХ - 8 (86162) 79-0-52; 8 (86162) 79-0-53;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20.
Васюринское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 31-2-66; 8 (86162) 31-3-10;
- Водоснабжение - 8 (86162) 72-5-64;
- Теплоснабжение - 8 (86162) 31-2-85;
- Газоснабжение - 8 (86162) 31-0-04;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20.
Пластуновское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 37-1-33;
- Водоснабжение - 8 (86162) 37-4-06;
- Газоснабжение - 8 (86162) 37-2-40; 8 (86162) 61-0-20;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20; 8 (86162) 61-0-91.
Нововеличковское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 76-7-62;
Южно-Кубанское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (861) 256-75-40; 8 (861) 256-75-82;
- Водоснабжение, Теплоснабжение - 8 (861) 213-08-10;
- Газоснабжение - 8 (86162) 61-0-20;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20;
Первореченское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 34-3-92;
- Водоснабжение - 8 (901) 489-01-75;
- Газоснабжение - 8 (86162) 61-2-01;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20;
Динское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 63-8-08;
- Водоснабжение - 8 (86162) 63-7-07;
- Газоснабжение - 8 (86162) 61-0-20;
- Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20;
Старомышастовское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 74-7-12;
Красносельское сельское поселение
- Администрация поселения - 8 (86162) 33-3-18;
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Парадокс: телефоны экстренных служб есть, а толку от этого нет!