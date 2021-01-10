В Динском районе выпал снег. Телефоны экстренных служб

Сегодня, 10 января, в Динском районе снежно. Жалобы на заснеженные дороги приходят, но в то же время есть фото, которые свидетельствуют о том, что техника работает.

Как сообщает глава Динского района Евгений Пергун в своих социальных сетях, в настоящее время в сельских поселениях работает 23 единицы техники для очистки дорог от снега и наледи.

Всего готово для дорожных работ 46 единиц спецтехники, запасено 140 тонн реагентов, экстренные службы переведены в круглосуточный режим работы.

МЧС Кубани предупредило о значительном ухудшении погоды на Кубани.

Выпадут сильные осадки - дождь, мокрый снег, прогнозируется гололед, ухудшение видимости на дорогах.

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения.

В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться в Ситуационный центр Динского района по телефону 8(86162)6-12-01, по единому номеру экстренных служб 112 или в администрации и ресурсоснабжающие организации сельских поселений по месту жительства.

Телефоны экстренных служб в поселениях Динского района

Новотитаровское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 43-5-40;

Водоснабжение - 8 (86162) 43-3-61;

Газоснабжение - 8 (86162) 43-3-04;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (86162) 61-0-91.

Мичуринское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 78-1-86; 8 (86162) 79-1-48;

МОО Мичуринское ЖКХ - 8 (86162) 79-0-52; 8 (86162) 79-0-53;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20.

Васюринское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 31-2-66; 8 (86162) 31-3-10;

Водоснабжение - 8 (86162) 72-5-64;

Теплоснабжение - 8 (86162) 31-2-85;

Газоснабжение - 8 (86162) 31-0-04;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20.

Пластуновское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 37-1-33;

Водоснабжение - 8 (86162) 37-4-06;

Газоснабжение - 8 (86162) 37-2-40; 8 (86162) 61-0-20;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20; 8 (86162) 61-0-91.

Нововеличковское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 76-7-62;

Южно-Кубанское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (861) 256-75-40; 8 (861) 256-75-82;

Водоснабжение, Теплоснабжение - 8 (861) 213-08-10;

Газоснабжение - 8 (86162) 61-0-20;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20;

Первореченское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 34-3-92;

Водоснабжение - 8 (901) 489-01-75;

Газоснабжение - 8 (86162) 61-2-01;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20;

Динское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 63-8-08;

Водоснабжение - 8 (86162) 63-7-07;

Газоснабжение - 8 (86162) 61-0-20;

Электроснабжение - 8 (800) 100-15-52; 8 (800) 220-02-20;

Старомышастовское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 74-7-12;

Красносельское сельское поселение

Администрация поселения - 8 (86162) 33-3-18;















