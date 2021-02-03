В Динском районе есть темные улицы. Как это можно исправить?

Если у вас на улице темно и нет фонаря, есть возможность исправить ситуацию. Нужно направить заявление в местную администрацию. Вашу заявку рассмотрят в течение месяца.

Кто установит фонарь и будет платить за освещение

Администрация сельского поселения устанавливает новые фонари на линиях уличного освещения, расположенных на:

автодорогах, которые принадлежат поселению;

территориях общего пользования.

На опорах установлено фонарное освещение. Согласно схеме, фонари висят через столб. Их обслуживанием занимается администрация.

Если возле вашего дома нет фонаря, но вы хотите его установить, пишите заявление в местную администрацию. По итогам может быть два варианта:

администрация установит фонарь и возьмет его на обслуживание;

если размещение фонаря не предусмотрено по схеме, вы можете установить его за свои средства и в дальнейшем платить за освещение через прибор индивидуального учета.

На частных территориях фонари устанавливает собственник земельного участка и платит за освещение. Но это согласовывается с местной администрацией.

Потому что не все линии предназначены для монтажа освещения. На опорах, например, могут быть только высоковольтные провода. К ним не предусмотрено подключение фонарей.

В любом случае сначала нужно обратиться в местную администрацию и согласовать подключение.

Как принимается решение об установке освещения

Решение об установке фонарей или их замене администрации поселений принимают на основании поступающих заявлений граждан, при наличии финансирования в бюджете и муниципальной программе.

Если в бюджете нет средств, это не значит, что ваше заявление сдадут на макулатуру. Это значит, что его учтут и при формировании бюджета в 3-4 квартале включат в список. Процесс небыстрый, но действенный, так нам сказали в администрации.

Каким образом регулируется режим освещения на улицах

В каждом поселении включение и отключение уличного освещения зависит от времени наступления темного времени суток. В щитах учета электроэнергии установлены таймеры включения и выключения света. На них устанавливается определенное время, которое корректируется каждый месяц. Если фонарь принадлежит частнику, он сам регулирует время.

Часто поступают жалобы на темные улицы в Динской. Фонарное освещение есть практически по всей станице. Только фонари не всегда работают. Бытует мнение, что его не включают из-за экономии.