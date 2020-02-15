В Динском районе за 40 минут произошло три ДТП

Утром 13 февраля за 40 минут в Динском районе произошло сразу три ДТП. Вот такую сводку предоставили в ГИБДД.

Примерно в 07:10 в Динской по улице Гоголя водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на металлический столб. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 07:20 в Динской по улице Пролетарской водитель, управляя автомобилем "Пежо", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с "Хенде Солярис", который двигался во встречном направлении. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 07:50 ч. в Пластуновской водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением и допустил столкновение с ТС "Ниссан Икс". Пострадавших в ДТП нет.

"Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей предельной внимательности и осторожности на дорогах. Необходимо четко следовать правилам дорожного движения, выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников дорожно-патрульной службы, избегать резких маневров, увеличить дистанцию и выбирать соответствующий скоростной режим. Госавтоинспекция призывает водителей отнестись со всей серьезностью к этим требованиям. Акцентирую внимание на том, что безопасность на дороге зависит не только от четких и своевременных действий существующих служб, но и от поведения каждого участника дорожного движения" - напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.



